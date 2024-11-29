Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Отели к Новому году могут подорожать из-за слабого рубля

Турэксперт Аханова: отели к Новому году подорожают до 7% из-за слабого рубля

close
Depositphotos

Номера в российских отелях к Новому году могут подорожать на 7% из-за падения курса рубля, прогнозирует туристический эксперт Лариса Аханова. Ее слова приводит News.ru.

«Зарубежные туры — и новогодние, и неновогодние — только из-за курса валют сейчас вырастут в цене на 5–7%. Ну и отельеры в РФ добавят до 7% наценки за счет того, что многие решат переориентироваться на Россию», — рассуждает Аханова.

Начиная с 6-7 января 2025 года некоторые отели могут снизить цены на номера на порядка 10-13% при условии падения спроса, добавила турэксперт.

До этого россиянам рассказали, как выгоднее полететь в Европу. Сэкономить на путешествии можно, выбрав перелеты на лоукостерах из дружественных стран. В числе таких авиаперевозчиков — Wizz Air и Ryanair, которые летают из Еревана или Стамбула.

Ранее стало известно, чем готовы жертвовать российские туристы, чтобы сэкономить.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами