Отели к Новому году могут подорожать из-за слабого рубля

Номера в российских отелях к Новому году могут подорожать на 7% из-за падения курса рубля, прогнозирует туристический эксперт Лариса Аханова. Ее слова приводит News.ru.

«Зарубежные туры — и новогодние, и неновогодние — только из-за курса валют сейчас вырастут в цене на 5–7%. Ну и отельеры в РФ добавят до 7% наценки за счет того, что многие решат переориентироваться на Россию», — рассуждает Аханова.

Начиная с 6-7 января 2025 года некоторые отели могут снизить цены на номера на порядка 10-13% при условии падения спроса, добавила турэксперт.

До этого россиянам рассказали, как выгоднее полететь в Европу. Сэкономить на путешествии можно, выбрав перелеты на лоукостерах из дружественных стран. В числе таких авиаперевозчиков — Wizz Air и Ryanair, которые летают из Еревана или Стамбула.

Ранее стало известно, чем готовы жертвовать российские туристы, чтобы сэкономить.