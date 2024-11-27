Стало известно, чем готовы жертвовать российские туристы, чтобы сэкономить

82% российских туристов готовы идти на жертвы, чтобы сэкономить во время путешествий. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на исследование, проведенное сервисом «Купибилет». В опросе приняли участие свыше 1,2 тыс. жителей городов-миллионников РФ в возрасте от 18 лет.

Выяснилось, что отказаться от запланированных экскурсий ради экономии готовы 21% опрошенных. Еще 16% согласны некоторое время посидеть без Wi-Fi в отеле, а 4% респондентов могут потерпеть шумных соседей в хостеле.

Еще 16% россиян заявили о готовности к долгим перелетам с множеством пересадок. 9% опрошенных не против чаще ходить пешком, чтобы не переплачивать за общественный транспорт. Ограничить бюджет на еду и развлечения согласны 10% респондентов, а 6% граждан планируют отказаться от сувениров.

Тревел-блогер Наталия Ансталь до этого рассказала, как сэкономить на новогоднем отпуске. По ее словам, самые популярные даты для путешествий на Новый год — 25-31 декабря. Дешевле будет отправиться в поездку на неделю раньше или позже.

Самые выгодные туры на новогодние праздники продаются в сентябре. В это время многие еще планируют осенний отдых, поэтому цены на зимние поездки еще не такие высокие, отметила эксперт.

Ранее опрос показал, что каждый третий россиянин нуждается в отдыхе после отпуска.