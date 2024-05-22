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Турэксперт рассказал, как сэкономить на путешествии в Европу

Турэксперт Мурадян: выбор ночного рейса поможет сэкономить на поездке в Европу

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Depositphotos

Россияне могут сэкономить на путешествии в Европу, если выберут перелеты на лоукостерах из дружественных стран. Об этом рассказал генеральный директор Space Travel Артур Мурадян, передает Pravda.Ru.

По его словам, бюджетные авиабилеты часто предлагают лоукостеры Wizz Air и Ryanair, которые летают из Еревана или Стамбула.

«Билет может стоить от 10 до 20 тыс. рублей, но это касается специальных тарифов без багажа», — уточнил Мурадян.

Кроме того, более дешевыми вариантами являются менее удобные ночные рейсы. При этом рейсы в начале недели с возвращением в пятницу или воскресенье будут дороже, предупредил специалист. Сэкономить можно и на проживании, если выбирать не пятизвездочные отели.

«Однако дешевой Европа все равно не будет, поскольку курс евро довольно высок, и даже €100 — это уже около 10 тыс. рублей», — подчеркнул глава Space Travel.

Анализ трат клиентов «Почта Банка», копия которого есть у «Газеты.Ru», до этого показал, что в апреле 2024 года расходы россиян на путешествия сократились на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом произошла переориентация спроса на более бюджетные виды транспорта, уточнили в банке.

Ранее стали известны самые популярные у россиян страны для летних путешествий.

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