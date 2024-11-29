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Нацбанк Казахстана повысил ставку до 15,25%

Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 15,25%

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Национальный Банк Казахстана повысил базовую ставку до 15,25 с 14,25% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте регулятора.

Решение было принято с учетом обновленных прогнозов и оценки баланса рисков инфляции, отмечается в документе. Рост потребительских цен в Казахстане по итогам октября ускорился до 8,5%. Прогноз инфляции на 2024 год уточнен до 8-9%.

Рост экономики республики по результатам текущего года ожидается на уровне 4-4,5%.

В конце следующего месяца, 20 декабря, состоится последнее в этом году заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. Представители самого регулятора уже не раз давали сигнал о намерении продолжить ужесточать денежно-кредитную политику. На данный момент ставка составляет рекордные 21% годовых.

Ранее экономисты допустили рост ключевой ставки до 25% в декабре.

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