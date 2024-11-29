Экономисты допустили рост ключевой ставки до 25%

Центральный банк РФ на ближайшем заседании в декабре может повысить ключевую ставку разом на 400 базисных пунктов, до 25% годовых, прогнозируют опрошенные РБК аналитики.

Ставка в 23% ожидалась при прогнозируемой инфляции на уровне 8,5% до конца текущего года. Сейчас траектория роста потребительских цен идет на уровень 10%, отмечают экономисты.

Еще одна причина для такого широкого шага — слабый рубль. На днях курс доллара поднимался выше 114 рублей. Утром в пятницу, 29 ноября, американская валюта стоила порядка 108 рублей, свидетельствуют данные Форекс.

В самом Банке России уже не раз давали сигнал о намерении продолжить ужесточать денежно-кредитную политику. Регулятор начал повышать ставку в июле, до этого на протяжении полугода она оставалась неизменной. За несколько месяцев ставка выросла на 500 базисных пунктов. На данный момент она составляет рекордные 21% годовых.

Ранее в Госдуме заявили, что в России нет предпосылок для финансового кризиса.