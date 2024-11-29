Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экономисты допустили рост ключевой ставки до 25%

РБК: ключевая ставка в декабре может вырасти до 25%

close
Depositphotos

Центральный банк РФ на ближайшем заседании в декабре может повысить ключевую ставку разом на 400 базисных пунктов, до 25% годовых, прогнозируют опрошенные РБК аналитики.

Ставка в 23% ожидалась при прогнозируемой инфляции на уровне 8,5% до конца текущего года. Сейчас траектория роста потребительских цен идет на уровень 10%, отмечают экономисты.

Еще одна причина для такого широкого шага — слабый рубль. На днях курс доллара поднимался выше 114 рублей. Утром в пятницу, 29 ноября, американская валюта стоила порядка 108 рублей, свидетельствуют данные Форекс.

В самом Банке России уже не раз давали сигнал о намерении продолжить ужесточать денежно-кредитную политику. Регулятор начал повышать ставку в июле, до этого на протяжении полугода она оставалась неизменной. За несколько месяцев ставка выросла на 500 базисных пунктов. На данный момент она составляет рекордные 21% годовых.

Ранее в Госдуме заявили, что в России нет предпосылок для финансового кризиса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами