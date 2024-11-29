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Японии и Китаю надоело вкладываться в госдолг США

Япония и Китай за квартал резко сократили инвестиции в гособлигации США

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Reuters

В третьем квартале Япония и Китай избавились от значительной части гособлигаций США. Эти две азиатские страны являются крупнейшими в мире иностранными держателями американского госдолга. Об этом пишет РИА Новости.

По итогам июля — сентября японцы продали этих ценных бумаг на рекордные $61,9 млрд. Китайские фонды за период сбросили американских госбондов на $51,3 млрд.

Аналитики связывают такую распродажу с победой Дональда Трампа на выборах президента США. Политик намерен поднять торговые пошлины на импортные товары. Своими действиями кредиторы Штатов сделали «предупредительный выстрел».

Еще одна причина распродажи американских гособлигаций их держателями — желание зафиксировать прибыль, добавили эксперты.

На днях Трамп пообещал ввести пошлины в 25% на все мексиканские и канадские товары.

Ранее стало известно, кто в Европе сильнее всего пострадает от пошлин Трампа.

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