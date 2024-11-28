Стало известно, кто в Европе сильнее всего пострадает от пошлин Трампа

Тарифы на импорт, которые намерен ввести избранный президент США Дональд Трамп, подвергают британские компании большему риску, чем европейские. Об этом пишет Bloomberg.

«Доля США в экспорте Великобритании во многих секторах преобладает по сравнению с ключевыми странами ЕС», — отметила директор по исследованиям и экономике McKinsey UK & Ireland Тера Аллас.

Так, Штаты являются ведущим пунктом назначения для девяти из 15 секторов британского экспорта товаров. Для сравнения: США являются главным покупателем только для четырех немецких секторов и одного французского.

Лондон уже начал думать над ответом на потенциальное повышение тарифов Вашингтоном. По сообщениям, Великобритания планирует вернуть тарифы на ввоз ряда товаров из США, если Трамп введет пошлины в 10–20% на зарубежный импорт.

Ранее на Западе испугались, что Трамп разрушит мировую торговлю.