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Стало известно, кто в Европе сильнее всего пострадает от пошлин Трампа

Bloomberg: главной жертвой повышения пошлин Трампом в Европе будет Британия

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Тарифы на импорт, которые намерен ввести избранный президент США Дональд Трамп, подвергают британские компании большему риску, чем европейские. Об этом пишет Bloomberg.

«Доля США в экспорте Великобритании во многих секторах преобладает по сравнению с ключевыми странами ЕС», — отметила директор по исследованиям и экономике McKinsey UK & Ireland Тера Аллас.

Так, Штаты являются ведущим пунктом назначения для девяти из 15 секторов британского экспорта товаров. Для сравнения: США являются главным покупателем только для четырех немецких секторов и одного французского.

Лондон уже начал думать над ответом на потенциальное повышение тарифов Вашингтоном. По сообщениям, Великобритания планирует вернуть тарифы на ввоз ряда товаров из США, если Трамп введет пошлины в 10–20% на зарубежный импорт.

Ранее на Западе испугались, что Трамп разрушит мировую торговлю.

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