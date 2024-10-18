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Аналитик раскрыл, каким будет транзит российского газа через Украину

Аналитик Кауфман: транзит газа через Украину будет на уровне 4–7 млрд кубометров

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РИА Новости

Транзит российского газа по территории Украины после 2024 года по новой схеме ожидается на уровне 4–7 миллиардов кубометров. Об этом сообщил аналитик финансовой группы «Финам» Сергей Кауфман, передает РИА Новости.

«Пока нашим базовым сценарием является сохранение транзита на уровне 4–7 миллиардов кубометров в год по схеме, предусматривающей передачу прав собственности на газ европейским покупателям уже на границе России и Украины», — отметил он.

Европейские компании при такой схеме будут сами бронировать мощности на транзит, объяснил аналитик.

Действие договора о транзите российского газа в Европу через Украину заканчивается в конце текущего года. Кауфман заметил, что ожидать продления контракта в настоящее время не стоит.

Через Украину основные объемы российского газа поступают в четыре европейские страны — Венгрию, Молдавию, Словакию и Австрию, резюмировал он.

По оценкам аналитика ExPro Consulting Михаила Свищо, для Украины прекращение транзита может означать потерю до $800 млн в год в виде транзитных сборов. Это уже примерно на треть меньше, чем было раньше.

Издание «РБК Украина» сообщало, что Киев обсуждает с Баку альтернативную схему поставок газа в Европу без участия России. Стороны рассматривают вопрос поставок азербайджанского газа через украинскую территорию, но переговорами назвать это пока сложно. Конкретных предложений еще не было ни от одной из сторон.

Ранее в ЕС рассказали о лазейке для поставок российского газа в Европу.

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