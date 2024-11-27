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Премьер Молдавии предупредил граждан об «очень сложной зиме»

Премьер Речан предупредил молдаван, что их ждет очень сложная зима

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Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан предупредил граждан страны, что впереди их ждет «очень сложная зима». Об этом пишет портал NewsMaker.

Первым фактором риска он назвал возможное прекращение поставок газа в Приднестровье, вторым – повышение цен на газ для населения. Он также отметил, что прекращение поставок топлива в Приднестровье, где проживает около 300 тысяч человек, чревато гуманитарной катастрофой.

Речан предупредил, что молдаванам следует быть готовыми к повышению тарифа на газ.

«Есть много вопросов того, как закупали газ летом и осенью. Гражданам нужны объяснения. Они получат ответы во время парламентских слушаний», – сказал премьер.

До этого вице-премьер Молдавии по вопросам реинтеграции Олег Серебрян заявлял, что, если Россия прекратит поставки газа в Приднестровье, это станет катастрофой для всей Молдавии. По мнению Серебряна, Молдавия должна любой ценой избегать такого исхода и вести переговоры, даже если они «нежелательны».

Ранее Россия предложила Кишиневу переговоры с Киевом по поводу транзита газа в Приднестровье.

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