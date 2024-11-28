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ЕС и Украина подписали меморандум о первой части кредита за счет активов РФ

ЕС и Украина подписали меморандум о кредите на €18,1 млрд за счет активов России

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Global Look Press

Вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил в социальной сети X, что подписал от имени Евросоюза меморандум о взаимопонимании с Украиной на первую часть согласованного ранее странами «Большой семерки» (G7) 50-миллиардного макрофинансового кредита на сумму €18,1 млрд с погашением из доходов от замороженных российских активов.

Он уточнил, что речь идет о части инициативы стран G7 по поддержке Киева с использованием доходов от замороженных активов РФ.

На днях госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и союзники по «Большой семерке» завершают процесс выделения Украине $50 млрд за счет замороженных российских активов.

23 октября Совет Евросоюза утвердил выдачу Украине кредита на сумму €35 млрд с погашением из замороженных активов РФ. Из соответствующего постановления следует, что основным условием получения Киевом еврокредитов на €35 млрд под замороженные активы России является обязательство Украины передать ЕС право заниматься восстановлением ее военно-промышленного комплекса (ВПК) по окончании конфликта.

Ранее Франция профинансировала ракеты для Украины из замороженных российских активов.

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