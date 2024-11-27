В ВТБ заявили, что ЦБ недооценивает влияние падения рубля на инфляцию

Центральный банк (ЦБ) России недооценивает влияние текущего ослабления рубля к юаню, доллару и евро на инфляцию, которое может получить более выраженный эффект в 2025 году. Об этом заявил первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов, передает агентство «Прайм».

«Дополнительным осложнением 2025 года становится валютный курс, который мы сейчас наблюдаем. По сути, опасность этого заключается, на наш взгляд, в сильном проинфляционном факторе переноса этого валютного курса в инфляцию. Мы считаем, что ЦБ недооценивает эффект переноса», — сказал первый зампред.

По данным ВТБ, модели ЦБ предполагают перенос 10% ослабления курса рубля в 0,5-0,6 процентного пункта дополнительной инфляции. Однако, по оценке кредитной организации, этот перенос окажется сильнее.

27 ноября курс доллара на внебиржевых торгах поднялся выше 114 рублей, евро — 120 рублей. Опрошенные «Газетой.Ru» экономисты объяснили резкий взлет курсов валют эффектом новых санкций США. Эксперты допустили, что курс доллара поднимется до 115 рублей до конца года и назвали важной психологической отметкой уровень в 120 рублей.

Ранее Банк России остановил покупку валюты до конца года.