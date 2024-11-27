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Банк России остановил покупку валюты до конца года

ЦБ РФ с 28 ноября до конца года не будет осуществлять покупку валюты

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Центробанк не будет осуществлять покупку валюты на внутреннем валютном рынке с 28 ноября до конца 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Отмечается, что решение связано с реализацией бюджетного правила. Ожидается, что оно поможет снизить волатильность (колебания) финансовых рынков.

При этом Центробанк продолжит операции по продаже иностранной валюты, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

В ЦБ добавили, что решение о возобновлении операций примут с учетом ситуации на финансовых рынках. Отложенные покупки будут осуществляться в течение 2025 года.

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