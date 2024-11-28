Россия отменит пошлину на вывоз угля

Россия со следующего месяца снимет пошлину на вывоз коксующегося угля, заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев. Его слова приводит ТАСС.

«С 1 декабря будет отменена пошлина на экспорт коксующихся углей», — заявил министр.

В этом году крупнейшие покупатели российского угля резко сократили закупки энергоносителя. По результатам первых трех кварталов КНР приобрела 53,7 млн тонн угля у России (-9,5%), Индия — 20,1 млн тонн (-23%), а Турция — 15,3 млн тонн (-35%). Поставки также сократились по ряду других направлений, включая ОАЭ, Южную Корею и Японию.

Всего за январь — сентябрь Россия направила на внешний рынок около 147 млн тонн угля. Показатель на 10% уступает результату за аналогичный период 2023-го. Сильнее всего просели поставки из южных портов (Азово-Черноморский бассейн) — на 56% год к году.

Ранее российским угольщикам предрекли новые потери из-за снижения цен на энергоноситель в Азии.