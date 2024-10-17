Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российским угольщикам спрогнозировали новые потери

«Ведомости»: экспорт российского угля снизится из-за падения цен в Азии

close
Parilov/Shutterstock/FOTODOM

Российские угольные компании скоро ждут новые потери из-за снижения цен на энергоноситель в Азии, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз Neft Research.

По оценкам аналитиков, в первом квартале 2025 года уголь в регионе подорожает на 8% до $94, но уже во втором квартале цена опустится до $89, а в конце следующего года – до $80. В 2026 году стоимость угля будет около $77 за тонну, что на 11,5% ниже текущего уровня.

Дело в том, что российские угольщики уже терпят убытки от экспорта из-за роста себестоимости добычи. За год доля убыточных предприятий угольной отрасли в РФ выросла в полтора раза.

Между тем ряд аналитиков прогнозируют рост вывоза российского угля к 2030 году на фоне просадки конкурентов.

Ранее поставки энергетического угля из России в Индию упали на четверть.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами