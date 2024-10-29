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Россия резко сократила вывоз угля

Экспорт российского угля с начала года упал на 10%

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Parilov/Shutterstock/FOTODOM

По итогам января — сентября Россия сократила объемы экспорта угля на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до порядка 147 млн тонн. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Сильнее всего за девять месяцев просели поставки угля из южных портов (Азово-Черноморский бассейн) — на 56% год к году, до 10 млн тонн. Экспорт из северо-западных портов (Балтийский и Арктический бассейны) за период снизился на 15% и составил 38 млн тонн.

Основной объем экспортных поставок проходит через порты Дальнего Востока. Так, в январе — сентябре через них прошло 83 млн тонн угля.

Среди основных причин сокращения экспорта российского угля аналитики называют снижение стоимости энергоносителя на мировых рынках, рост расходов на логистику и ограничение перевозки товара по железной дороге.

До этого правительство РФ отменило курсовую пошлину на бурый уголь при цене выше $63.

Ранее российским угольщикам предрекли новые потери из-за снижения цен на энергоноситель в Азии.

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