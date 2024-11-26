Силуанов призвал не думать о повышении ставки ЦБ, «иначе сбудется»

Не стоит создавать дополнительных ожиданий относительно повышения ключевой ставки, призвал россиян глава Минфина РФ Антон Силуанов. Его слова передает РБК.

«Почему все ждут повышения ставки? Знаете, когда думаешь много об этом, это сбывается. Поэтому надо думать об обратном», — заявил министр.

Также Силуанов подчеркнул, что приоритетом для регуляторов сейчас является снижение темпов инфляции.

На последнем заседании Банк России повысил ключевую ставку разом на 200 базисных пунктов, с 19% до рекордных 21% годовых. При этом регулятор не исключает вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Ранее в Минфине сочли трехзначный курс рубля благоприятным для экспортеров.