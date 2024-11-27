В Unilever раскрыли причину ухода из России

Unilever ушла с российского рынка, поскольку теряла контроль над бизнесом в этой стране, заявил генеральный директор Хайн Шумахер в интервью Bloomberg.

После введения санкций по отношению к РФ компания более не могла переводить денежные средства в Россию и из нее, анализировать свои результаты или влиять на управление своими брендами, отметил Шумахер.

«Я не видел возможности в ближайшем будущем, когда мы сможем вернуть себе этот контроль, и это повлияло на решение о выходе», — поделился он.

Unilever завершила продажу российского бизнеса группе «Арнест» в начале октября. Условия сделки не разглашаются. До этого сообщалось, что дисконт при продаже активов Unilever в РФ может составить до 50% их реальной стоимости.

Ранее в Германии призвали скорее вернуть автокомпании в Россию, пока рынок не захватили китайцы.