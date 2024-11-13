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В Германии призвали скорее вернуть автокомпании в РФ, пока рынок не захватили китайцы

Berliner Zeitung: автопрому Германии нужно поторопиться обратно в Россию

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Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Автопром ФРГ понес серьезный урон из-за санкций против Российской Федерации, и автокомпаниям Германии нужно поторопиться назад в Россию, чтобы не потерять надолго местный авторынок, который после их ухода завоевывают китайцы. Об этом в беседе с газетой Berliner Zeitung заявил руководитель консалтинговой компании Schneider Group Ульф Шнайдер.

Собеседник издания предлагает немецким промышленникам задаться вопросом, где они больше теряют из-за санкций, а где приобретают. Шнайдер обращает внимание, что Китай стремительно освоил российские рынки машиностроения, автомобильной промышленности и производства автомобильных комплектующих, которые оказались свободными после ухода немецких автокомпаний из России.

«Нельзя сказать, что Россия сильно страдает от дефицита. Поэтому мы должны быть осторожны, чтобы на долгое время не потерять некоторые рынки, на которые мы наложили санкции», — цитирует Berliner Zeitung Ульфа Шнайдера.

По оценкам собеседника газеты, если в 2025 году отменить запрет на экспорт немецких автомобилей в Россию, например, для автоконцернов BMW и Mercedes-Benz, то россияне предпочтут немецкие автомобили, нежели китайские.

Господин Шнайдер отметил, что хорошо представляет реинкарнацию экономического взаимодействия между Германией и Россией в случае завершения боевых действий на Украине. Он также указал, что антироссийские санкции все равно не приносят желаемого результата.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что немецкий автопром накрыл небывалый по масштабу кризис.

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