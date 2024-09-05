Стал известен покупатель российских активов Unilever

Транснациональная компания Unilever может продать свой бизнес в России группе «Арнест». Об этом, ссылаясь на хорошо информированные источники, сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

По информации собеседников издания, правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями уже дала согласие на сделку между Unilever и «Арнест».

Unilever будет продавать свои российские активы со значительным дисконтом, который может достичь половины их реальной стоимости.

Примечательно, что ранее Unilever размещал контрактное производство аэрозольной продукции на предприятиях «Арнеста».

До этого президент и бенефициар российской группы «Арнест» Алексей Сагал заявил, что приобретение голландской пивоваренной компании Heineken будет стоить 11,5-12 млрд рублей.

В августе сообщалось, что компания Heineken продала российские активы производителю парфюмерии «Арнест» за €1.

Ранее сообщалось, что Coca-Cola может вернуться в Россию.