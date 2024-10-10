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Unilever завершила продажу бизнеса в России

Unilever завершила продажу российского бизнеса группе «Арнест»

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Unilever

Unilever завершила продажу своего бизнеса в России и Белоруссии группе «Арнест». Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

«В течение последнего года мы тщательно готовили бизнес Unilever Russia к возможной продаже. Эта работа была очень сложной и включала разделение IT-платформ и цепочек поставок, а также переход брендов на кириллицу. Завершение продажи завершает присутствие Unilever Россия в стране», — заявил гендиректор компании Хайн Шумахер.

Условия сделки Unilever с «Арнестом» не разглашаются. До этого сообщалось, что дисконт при продаже российских активов может составить до 50% их реальной стоимости.

Между тем в правительстве РФ задумались о повышении размера взноса в госбюджет со сделок по продаже зарубежного бизнеса в России. В прошлом месяце обсуждалось повышение сбора с текущих 15% до 40% от рыночной стоимости активов.

Ранее стало известно, сколько Россия заработала на сделках по выходу иностранцев с начала года.

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