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Токаев заявил, что Казахстан и Россия реализовали более 90 проектов

Токаев: Казахстан и Россия реализовали свыше 90 проектов на $18 млрд

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Павел Бедняков/РИА Новости

Казахстан и Россия реализовали более 90 проектов. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал в своей статье для газеты «Известия» в преддверии государственного визита в Астану российского коллеги Владимира Путина.

По его словам, две страны осуществляют масштабную совместную деятельность в энергетике, промышленности, транспортно-логистической сфере, сельском хозяйстве и во многих других отраслях.

«На сегодняшний день реализовано свыше 90 проектов на сумму более 18 миллиардов долларов, еще 49 перспективных проектов находятся на стадии исполнения», — отметил глава Казахстана.

Среди наиболее значимых проектов он выделил начало строительства трех ТЭЦ в республике, модернизацию Экибастузской ГРЭС, а также крупные инициативы по газификации ряда регионов и рост объемов транзита российских энергоресурсов в южном и восточном направлениях.

Казахстанский лидер также обратил внимание на увеличение объемов взаимных инвестиций. Он отметил, что в прошлом году российские компании инвестировали в Казахстан свыше $3 млрд, Казахстан вложил в экономику РФ такую же сумму.

«Наши страны создают все необходимые условия для поддержки инвесторов, обеспечивая комфортную среду для ведения бизнеса», — добавил политик.

Путин 27 ноября прибудет в Казахстан по приглашению Токаева. Лидеры стран проведут двусторонние переговоры. Также они примут участие в режиме видеоконференции в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

28 ноября под председательством казахстанского президента пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, в которой также примет участие российский лидер. Делегации стран обсудят актуальные вопросы региональной и международной безопасности. По итогам заседания будет принят ряд документов.

Ранее Путин назвал Казахстан наиболее близким союзником России.

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