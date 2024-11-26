В Архангельской области собрались удвоить добычу российских алмазов

Власти Архангельской области собираются увеличить вдвое добычу отечественных алмазов. Об этом сообщил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Александр Цыбульский, пишет ТАСС.

По его словам, удвоить добычу получится за счет реализации нового проекта по геологическому изучению недр, что поможет добывать на территории региона порядка 40% всех российских алмазов.

Губернатор добавил, что Архангельская область является одним из семи субъектов, которые с 2025 года входят в проект по геологическому изучению недр на принципе государственно-частного партнерства. В первую очередь регион ориентируется на добычу алмазов.

Россия в августе этого года впервые импортировала крупную партию бриллиантов из Китая. По информации РИА Новости, объемы экспорта бриллиантов Китаем в Россию составили 35 230 карат, или чуть более 7 килограммов камней. В денежном выражении поставки достигли $12,4 млн, что стало первой крупной покупкой китайских бриллиантов Россией за все время.

В последний раз Москва покупала эти камни у Пекина в 2013 году, но в небольшом объеме — на $199 тысяч.

Ранее крупнейший покупатель российских алмазов резко сократил закупки.