Россия впервые купила крупную партию бриллиантов у Китая

Россия в августе этого года впервые импортировала крупную партию бриллиантов из Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные таможенной службы КНР.

По информации ведомства, в августе 2024 года объемы экспорта бриллиантов Китаем в Россию составили 35 230 карат или чуть более 7 килограммов камней. В денежном выражении поставки достигли $12,4 млн, что стало первой крупной покупкой китайских бриллиантов Россией за все время.

В последний раз Москва покупала эти камни у Пекина в 2013 году, но в небольшом объеме — на $199 тысяч.

Доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Екатерина Новикова, комментируя агентству статистику, отметила, что сейчас порядка 90% обработки российских алмазов происходит на индийских гранильных предприятиях, а на китайские приходится около 5%, однако эта доля постепенно растет.

В конце августа газета «Ведомости» писала, что Индия по итогам первого полугодия приобрела у России алмазов весом 4,1 млн каратов, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Ожидается, что по итогам 2024 года поставки алмазов из России в Индию могут вырасти в 1,5 раза и достигнуть 10 млн каратов.

Ранее Россия рекордно закупилась часами у Китая.