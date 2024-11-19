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Крупнейший покупатель российских алмазов резко сократил закупки

«Интерфакс»: поставки алмазов из России в Индию в сентябре сократились в 25 раз

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Gegham Davtyan/Shutterstock/FOTODOM

Поставки российских алмазов в Индию по итогам сентября рухнули почти в 25 раз, до 37 тыс. карат против 917 тыс. карат годом ранее, сообщает «Интерфакс».

В денежном выражении импорт сократился до $1,5 млн по сравнению с $112 млн в прошлом сентябре.

Общий объем закупок алмазов Индией за период также упал, однако менее значительно — всего на 23% год к году, до 1,43 млн карат.

Лидером по поставкам алмазов на индийский рынок в начале осени были ОАЭ. Страна направила в Индию продукции на $581 млн (-12% год к году). Далее идет Гонконг с $448 млн (-5%). Топ-3 замыкает Бельгия с $186 млн (-16%).

В 2023 году Индия была крупнейшим покупателем российских алмазов.

На днях новый президент США Дональд Трамп попытался приобрести редкий бриллиант оранжевого цвета стоимостью $2 млн. Однако сделать это бизнесмен так и не смог — он проиграл торги.

Ранее США разрешили импорт изделий с бриллиантами из РФ.

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