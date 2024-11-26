Суд Украины подтвердил невозможность возвращения Коломойскому Приватбанка

Верховный суд Украины подтвердил невозможность возвращения государственного Приватбанка одному из его основателей — украинскому олигарху Игорю Коломойскому (внесен в российский реестр террористов и экстремистов). Об этом сообщается на сайте Нацбанка Украины.
26 ноября суд отклонил кассационные жалобы Коломойского и кипрской компании Triantal Investments Ltd и оставил в силе определение Хозяйственного суда Киева и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда.
Приватбанк — один из первых коммерческих и крупнейший банк на Украине, который был национализирован в 2016 году.
Коломойского задержали и заключили под стражу в сентябре 2023 года. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве и легализации незаконно приобретенного имущества, а также в нелегальном завладении активами Приватбанка и организации покушения на юриста зятя экс-президента Украины Леонида Кучмы.
В октябре против бизнесмена возбудили новое уголовное дело о мошенничестве.
Долгое время Коломойский считался одной из опор украинской власти – за счет налогов от ведения бизнеса и спонсирования военизированных формирований. Так, Forbes оценивал его состояние в $1 млрд.
Ранее Коломойского лишили гражданства Кипра.