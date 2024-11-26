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Суд Украины подтвердил невозможность возвращения Коломойскому Приватбанка

Верховный суд Украины подтвердил, что олигарху Коломойскому не вернут Приватбанк

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РИА Новости

Верховный суд Украины подтвердил невозможность возвращения государственного Приватбанка одному из его основателей — украинскому олигарху Игорю Коломойскому (внесен в российский реестр террористов и экстремистов). Об этом сообщается на сайте Нацбанка Украины.

26 ноября суд отклонил кассационные жалобы Коломойского и кипрской компании Triantal Investments Ltd и оставил в силе определение Хозяйственного суда Киева и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда.

Приватбанк — один из первых коммерческих и крупнейший банк на Украине, который был национализирован в 2016 году.

Коломойского задержали и заключили под стражу в сентябре 2023 года. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве и легализации незаконно приобретенного имущества, а также в нелегальном завладении активами Приватбанка и организации покушения на юриста зятя экс-президента Украины Леонида Кучмы.

В октябре против бизнесмена возбудили новое уголовное дело о мошенничестве.

Долгое время Коломойский считался одной из опор украинской власти – за счет налогов от ведения бизнеса и спонсирования военизированных формирований. Так, Forbes оценивал его состояние в $1 млрд.

Ранее Коломойского лишили гражданства Кипра.

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