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В Центробанке допустили повышение ключевой ставки в декабре

Зампред ЦБ Заботкин: повышение ключевой ставки в декабре не исключено

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Максим Блинов/РИА Новости

Банк России не исключает вероятность повышения ключевой ставки на заседании, которое состоится в декабре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы регулятора Андрея Заботкина.

«Сигнал на декабрьское заседание, который был дан по итогам заседания в октябре, звучит как то, что совет директоров допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании», — заявил Заботкин.

При этом он подчеркнул, что решение не предопределено и будет приниматься, исходя из картины экономики, которая будет складываться в последний месяц года.

Российская экономика уже начала реагировать на жесткую денежно-кредитную политику Центрального банка РФ, заявил на днях вице-премьер Александр Новак. Первый результат — замедление годовой инфляции с 8,5% в середине октября до 8% к началу ноября.

Согласно прогнозам некоторых аналитиков, средний размер ставки в 2025 году составит 20,3%, при этом инфляция снизится до 6%.

Ранее в Кремле заявили о гигантском рывке экономики РФ с начала века.

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