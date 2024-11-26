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В Подмосковье предложили ввести ежемесячную выплату на первого ребенка

Депутат Никитин: в Подмосковье могут ввести новую выплату на первого ребенка в 2025 году

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Shutterstock

В Московской области в 2025 году могут ввести новую ежемесячную выплату на первого ребенка до одного года, рассказал «Газете.Ru» депутат Мособлдумы, эксперт Российского союза промышленников и предпринимателей, а также Торгово-промышленной палаты Анатолий Никитин.

«По статистике, 25% взрослых россиян не имеют детей. Проведен анализ на основе жителей Московской области. По данным опроса, молодые боятся становиться родителями в связи с отсутствием жилья и возможности его приобретения в 60% случаев, постоянной работы в 25%, ощутимой государственной поддержки около 15%. В этой связи инициирован законопроект о введении новой ежемесячной выплаты на первого ребенка до года, размер которой будет компенсировать разницу между средней региональной оплатой труда и фактическим доходом семьи», — отметил депутат.

Он уточнил, что законопроект планируют рассмотреть уже до конца декабря.

По словам Никитина, новая выплата может оказать значительную помощь семьям с низким уровнем дохода: в Подмосковье под эту категорию попадает почти 550 тыс. человек.

25 ноября сенатор Ольга Епифанова сказала «Газете.Ru», что в середине лета 2025 года в России может появиться льготная ипотека для учителей, врачей и других категорий госслужащих под 12%.

Ранее стало известно, сколько россияне переплачивают за ипотеку.

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