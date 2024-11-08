Стало известно, сколько россияне переплачивают за ипотеку

ЦБ на заседании 20 декабря, скорее всего, повысит ключевую ставку с 21 до 22-23%, и ипотечные кредиты тогда к Новому году подорожают до 28-30% и более. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

При таких данных сумма переплаты за квартиру может составить от 1,3 млн до 19 млн рублей, оценил экономист.

«Расчет делался по ставке в 29% годовых на срок 10 лет и сумме кредита в 4 млн рублей (средняя сумма ипотечного кредита в сентябре 2024 года, последние актуальные данные. — «Газета.Ru»). Сумма ежемесячного платежа составит 102,5 тыс. рублей. При этом сумма переплаты по процентам за 10-летний срок кредитования превысит 8 млн рублей. Получаем, что берешь 4 млн рублей, а за весь срок перечислишь 12 млн рублей (4 млн рублей — тело кредита и 8 млн рублей — проценты за его обслуживание)», — пояснил Балынин.

Если срок кредита при тех же параметрах составит 20 лет, сумма ежемесячного платежа будет 96981 рубль, а сумма переплаты за весь срок кредитования превысит 19 млн рублей. Соответственно, взяв сейчас 4 млн рублей, за весь срок кредитования нужно будет перечислить свыше 23 млн рублей банку, заключил экономист.

По мнению Балынина, 2025 год не является удачным для приобретения жилья в ипотеку, если только она не является льготной. При семейной ипотеке под 6% сумма ежемесячного платежа в указанных выше конфигурациях снижается до 44,4 тыс. и 28,6 тыс. рублей соответственно, а сумма переплаты — до 1,3 млн и 2,8 млн рублей.

По данным опроса Level Group, подавляющее большинство россиян (82%) выразили желание отказаться от аренды квартиры и приобрести собственное жилье.

Ранее сообщалось, что аренда квартир в России подорожала на треть за год.