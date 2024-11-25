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Строители и рабочие обогнали айтишников по темпам роста зарплат в России

Superjob: строители и рабочие обогнали айтишников по темпам роста зарплат в РФ

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Илья Питалев/РИА Новости

Российские строители и рабочие обогнали IT-специалистов по темпам роста зарплат. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование Superjob.

Отмечается, что по сравнению с 2023 годом инженерно-технические сотрудники в строительстве и квалифицированные рабочие в промышленности стали получать на 12,5% и 12,3% больше. Инженерно-технические работники в промышленности и сотрудники отрасли транспорта и логистики стали получать также больше чем айтишники. У IT-специалистов рост зарплат составил 11,9%.

Подчеркивается, что незначительный рост зарплат у IT-специалистов в текущем году связан с тем, что к началу 2024 года их зарплаты уже и так были высокими.

Доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин ранее заявил, что темпы роста средней зарплаты россиян можно назвать справедливыми. В 2025 году она превысит 99 тыс. рублей, а инфляция прогнозируется на уровне 7,3%.

По данным экспертов «СберАналитики» и сервиса «Работа.ру», средняя зарплата в России в первом полугодии 2024 года составила 82 тыс. рублей (+12% за год).

Ранее россиянам пообещали зарплату более 100 тыс. рублей в 2025 году.

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