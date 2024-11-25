Экономист назвал справедливыми темпы роста зарплат россиян

Темпы роста средней зарплаты россиян можно назвать справедливыми. В 2025 году она превысит 99 тыс. рублей, а инфляция прогнозируется на уровне 7,3%. Об этом «Газете.Ru» сказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Вопрос справедливости оплаты труда является многоаспектным, так как на него влияет большое количество факторов, включая сферу деятельности, конкретные компетенции, объем занятости, стаж работы. Поэтому справедливый размер зарплаты для каждого будет свой. Если мы оттолкнемся от темпа роста средней заработной платы в 2025 году в сравнении с 2024 годом, то он составит 113,2%. При этом инфляция прогнозируется на уровне 7,3%. Соответственно, мы можем сказать о справедливом росте заработных плат в 2025 году в среднем по экономике», — отметил экономист.

Он добавил, что опережающий рост заработных плат по отдельным видам деятельности также справедлив, так как он обусловлен нехваткой кадров.

По данным экспертов «СберАналитики» и сервиса «Работа.ру», средняя зарплата в России в первом полугодии 2024 года составила 82 тыс. рублей (+12% за год).

Ранее россиянам пообещали зарплату более 100 тыс. рублей в 2025 году.