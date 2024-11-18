Россиянам пообещали зарплату более 100 тысяч рублей в 2025 году

Средняя зарплата россиян в 2025 году преодолеет отметку в 100 тыс. рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Средняя заработная плата в 2025 году, на мой взгляд, может даже превысить прогноз Минэкономразвития России (99 952 рубля) и преодолеть отметку в 100 тыс. рублей. Данный размер оплаты привлекателен для большинства россиян, так как он в пять раз выше минимального (МРОТ). Но здесь важно отметить, что такую зарплату будут получать только около 20% работающих», — отметил экономист.

Балынин назвал очевидным, что эффективнее всего конкурировать за высококвалифицированные кадры можно с помощью зарплат. По мнению экономиста, зарплаты будут расти практически у всех граждан, но неравномерно по профессиям. Экономист полагает, что быстрее всех доходы увеличатся для IT-сектора, специалистов «рабочих» профессий высокого разряда, опытных строителей.

По данным экспертов «СберАналитики» и сервиса «Работа.ру», средняя зарплата в России в первом полугодии 2024 года составила 82 тыс. рублей (+12% за год).

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