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Назван суммарный размер помощи Украине от Всемирного банка

Всемирный банк направил Украине более $40 млрд с февраля 2022 года

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Wikimedia Commons

Всемирный банк (ВБ) с февраля 2022 года направил украинской стороне более $40 млрд на социальные и гуманитарные расходы. Об этом сообщили на едином веб-портале органов исполнительной власти Украины, передает ТАСС.

Министр финансов Украины Сергей Марченко ранее провел переговоры с управляющим директором Всемирного банка по операционной деятельности Анной Бьерде и вице-президентом банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани в ходе их визита в украинскую столицу. Представители обсудили результаты сотрудничества Украины и банка за 1 тыс. дней СВО, планы на предстоящий год, а также совместную работу правительства Украины и ВБ в рамках инструмента «матрица реформ».

Марченко отметил ключевую роль ВБ в поддержке экономики и бюджета страны.

«С февраля 2022 года ВБ положил начало программам и инструментам, благодаря которым привлек для нужд Украины более $40 млрд», — говорится в сообщении.

По словам министра, эти средства позволили профинансировать социальные и гуманитарные расходы госбюджета страны.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти Украины утвердили «матрицу реформ», в которую заложено более 300 условий западных партнеров. По его словам, одним из ключевых шагов является реформирование управления публичными инвестициями.

Ранее сообщалось, что ЕС может создать особый формат для Украины в составе Евросоюза.

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