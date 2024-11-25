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«АльфаСтрахование» и страховой дом «ВСК» оказались под британскими санкциями

Британия ввела санкции против «АльфаСтрахования» и страхового дома «ВСК»

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Пресс-служба Альфа-Банка

Великобритания ввела санкции против «АльфаСтрахования» и страхового дома «ВСК». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство страны.

В постановлении британского кабмина уточняется, что эти компании «вовлечены в получение выгоды за счет поддержки правительства России путем ведения бизнеса в секторе стратегического значения для правительства России».

Также Великобритания ввела санкции против 30 связанных с Россией морских судов.

19 ноября Великобритания ввела санкции против министров образования Крыма и Запорожской области. Также в санкционный список попали военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» и центр военно-патриотического воспитания «Авангард».

Ранее «АльфаСтрахование-ОМС» интегрировало управление полисом со Сбером.

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