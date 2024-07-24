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АльфаСтрахование-ОМС интегрировало управление полисом со Сбером

Клиенты АльфаСтрахования-ОМС смогут управлять полисом с помощью Сбер ID

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Shutterstock

Клиенты Сбера смогут авторизовываться на сайте АльфаСтрахование-ОМС с помощью Сбер ID, сообщает пресс-служба Сбера.

Как отметил генеральный директор АльфаСтрахование-ОМС Андрей Рыжаков, авторизация на сайте теперь станет безопаснее и удобнее.

«Сотрудничество со Сбером позволяет сделать управление полисом ОМС доступнее», — сказал он.

По словам директора департамента данных и рекомендательных систем B2C Сбербанка Ивана Кузьмина, 84 млн клиентов Сбера пользуются Сбер ID на 10 тыс. ресурсах в интернете.

Он отметил, что клиенты Сбера смогут с помощью Сбер ID подавать заявку на полис, получать выписку и актуализировать данные на сайте АльфаСтрахование-ОМС.

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