В РФ продлят разрешение на сплошные рубки на Байкале, чтобы расширить БАМ

Госдума приняла в III чтении законопроект, продлевающий разрешение на сплошные вырубки в центральной экологической зоне природной территории у озера Байкал. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно изначальным положениям российского законодательства, вырубка лесов и перевод земель из одной категории в иные допускались до 31 декабря 2024 года с целью расширения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

После утверждения нового закона, принятого Думой, разрешение будет действовать до 31 декабря 2033 года.

Байкало-Амурская магистраль представляет собой одну из наиболее крупных железнодорожных сетей в мире — 4324 км. Она была задумана как параллельная Транссибирской магистрали дорога, которая соединит Европейскую часть России с побережьем Тихого океана, обходя озеро Байкал с севера. БАМ проходит через очень сложные участки местности, в том числе несколько горных хребтов.

В июле президент РФ Владимир Путин заявил, что сама жизнь доказала востребованность Байкало-Амурской магистрали.

Ранее в России создали виртуальный музей БАМа.