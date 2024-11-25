Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Источник сообщил о готовности Казахстана выполнять транзит газа из РФ в Китай

ТАСС: Москва, Пекин и Астана заинтересованы в поставках газа через Казахстан

close
Стрингер/РИА Новости

Москва, Пекин и Астана заинтересованы в поставках газа через Казахстан. Об этом сообщил источник ТАСС.

Казахстанская сторона заинтересована в поставках между Россией и Китаем, как транзитная сторона.

«Плюс у них есть собственные месторождения газа на Каспии. И, конечно, они хотели бы расширять рынки экспорта своего ресурса, в чем мы как партнеры будем сотрудничать», — отметил источник.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что Россия и Китай рассматривают возможность организации нового маршрута для поставок газа через Казахстан, который может достигать мощностей в 35 млрд кубометров в год.

При этом в октябре сообщалось, что переговоры между Москвой и Пекином по магистральному газопроводу «Сила Сибири — 2» приобрели более сложный характер. Споры между сторонами возникли из-за цены на газ.

Ранее сообщалось, что Россия может увеличить поставки газа в Казахстан.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами