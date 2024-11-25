Источник сообщил о готовности Казахстана выполнять транзит газа из РФ в Китай

Москва, Пекин и Астана заинтересованы в поставках газа через Казахстан. Об этом сообщил источник ТАСС.

Казахстанская сторона заинтересована в поставках между Россией и Китаем, как транзитная сторона.

«Плюс у них есть собственные месторождения газа на Каспии. И, конечно, они хотели бы расширять рынки экспорта своего ресурса, в чем мы как партнеры будем сотрудничать», — отметил источник.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что Россия и Китай рассматривают возможность организации нового маршрута для поставок газа через Казахстан, который может достигать мощностей в 35 млрд кубометров в год.

При этом в октябре сообщалось, что переговоры между Москвой и Пекином по магистральному газопроводу «Сила Сибири — 2» приобрели более сложный характер. Споры между сторонами возникли из-за цены на газ.

Ранее сообщалось, что Россия может увеличить поставки газа в Казахстан.