Россия и Китай нашли новый маршрут поставок газа

Россия и Китай рассматривают возможность организации нового маршрута для поставок газа через Казахстан, который может достигать мощностей в 35 млрд кубометров в год. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, пишет РИА Новости.

«В настоящее время мы обсуждаем с нашими китайскими партнёрами новую схему поставок газа через Казахстан, которая может обеспечить объём до 35 миллиардов кубометров», — отметил Новак на бизнес-форуме «Ростки».

В октябре в Институте энергетики и финансов заявили, что объемы поставок российского газа в Китай могут значительно вырасти к 2030 году.

В октябре сообщалось, что переговоры между Москвой и Пекином по магистральному газопроводу «Сила Сибири — 2» приобрели более сложный характер. Отмечалось, что Китай стремится получить газ по цене, сопоставимой с уровнем Henry Hub — около $70-80 за тысячу кубометров. Однако для России продажа газа по внутренним ценам при строительстве такой инфраструктуры экономически нецелесообразна.

Ранее Россия вырвалась в лидеры по темпам роста доли в поставках газа Европе.