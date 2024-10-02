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Россия может увеличить поставки газа в Казахстан

Минэнерго сообщило о возможном росте поставок газа из РФ в Казахстан

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Vasily Fedosenko/Reuters

Россия может увеличить поставки газа в Казахстан по системе «Средняя Азия — центр». Об этом сообщило Министерство энергетики РФ в своем Telegram-канале.

»РФ успешно реализует транзит газа по системе «Средняя Азия – Центр» и рассматривает возможности увеличения поставок газа в Казахстан», — заявили в ведомстве, перечисляя основные итоги 22-го заседании Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации РФ и сенатом парламента Казахстана.

Также в публикации Минэнерго подчеркивается важность совместной разработки шельфовых месторождений Каспийского моря РФ и Казахстаном для двусторонних отношений.

Газопроводная система «Средняя Азия — Центр» — соединяет Туркменистан с Россией через Узбекистан и Казахстан. Изначально он был создан для транспортировки газа из Туркменистана и Узбекистана в Казахстан, однако с 2023 года Россия в реверсном режиме осуществляет поставки газа по этому трубопроводу в Узбекистан и Казахстан.

Ранее Россия заняла второе место в мире по доступности газа после Казахстана.

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