Россия может увеличить поставки газа в Казахстан по системе «Средняя Азия — центр». Об этом сообщило Министерство энергетики РФ в своем Telegram-канале.

»РФ успешно реализует транзит газа по системе «Средняя Азия – Центр» и рассматривает возможности увеличения поставок газа в Казахстан», — заявили в ведомстве, перечисляя основные итоги 22-го заседании Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации РФ и сенатом парламента Казахстана.

Также в публикации Минэнерго подчеркивается важность совместной разработки шельфовых месторождений Каспийского моря РФ и Казахстаном для двусторонних отношений.

Газопроводная система «Средняя Азия — Центр» — соединяет Туркменистан с Россией через Узбекистан и Казахстан. Изначально он был создан для транспортировки газа из Туркменистана и Узбекистана в Казахстан, однако с 2023 года Россия в реверсном режиме осуществляет поставки газа по этому трубопроводу в Узбекистан и Казахстан.

Ранее Россия заняла второе место в мире по доступности газа после Казахстана.