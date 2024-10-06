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Россия и Китай ищут компромисс по цене газа

Профессор Белова: РФ и Китай обсуждают не только цену газа для «Силы Сибири — 2»

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Павел Львов/РИА «Новости»

Переговоры между Москвой и Пекином по магистральному газопроводу «Сила Сибири — 2» приобрели более сложный характер, сообщаетРИА Новости со ссылкой на директора по исследованиям компании «Имплемента», профессора Школы бизнеса МГИМО Марию Белову.

«Возможно, Китай хочет либо низкую цену на газ при классической схеме взаимодействия, либо он готов платить больше, но, например, при условии вхождения китайских компаний в российские проекты по добыче или при участии в сооружении газопровода «Сила Сибири — 2» на территории России», — предположила Белова.

Белова отметила, что Китай стремится получить газ по цене, сопоставимой с уровнем Henry Hub — около $70-80 за тысячу кубометров. Однако для России продажа газа по внутренним ценам при строительстве такой инфраструктуры экономически нецелесообразна.

Проект «Сила Сибири — 2» предполагает поставки газа из России через Монголию в Китай объемом 50 млрд кубометров в год. По словам эксперта, стороны, вероятно, обсуждают не только стоимость российского газа, но и ресурсную базу, сооружение трубопроводной системы и возможное участие Китая в добычных активах в России.

До этого Институт энергетики и финансов (ИЭФ) сообщил , что объемы поставок российского газа в Китай могут вырасти до 64 млрд кубометров к 2030 году, с 89% поставок через трубопроводы. Проектная мощность «Силы Сибири» и «Дальневосточного маршрута» будет ключевой в обеспечении роста.

Ранее Россия вновь опередила США по поставкам газа в Евросоюз.

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