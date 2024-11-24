Импорт Россией вина из ЕС достиг максимума с апреля

Россия увеличила импорт вина из Евросоюза до €47,1 млн в сентябре, что является максимумом с апреля текущего года. Как пишет РИА Новости, это произошло, несмотря на рост пошлин на ввоз вина из недружественных стран.

По данным Евростата, больше всего вырос импорт вина из Франции: в Россию ввезли продукцию на €1,6 млн против €356 тысяч в августе. Также почти в 2 раза выросли закупки немецкого вина (€2,7 млн) и испанского — в 1,8 раза (€2,4 млн).

Отмечается, что главными поставщиками вина в РФ остаются Италия (€19,5 млн), Латвия (€10,8 млн) и Польша (€3,7 млн).

В апреле правительство РФ повысило ставки на таможенные пошлины на ввозимую алкогольную продукцию из недружественных стран. Пошлины на пиво выросли с €0,04 до €0,1, а на вермут, игристые и обычные вина — на 20%, но не менее $1,5 за литр.

В Минпромторге отмечали, что повышение пошлин на пиво не является запретительным и дает возможность выровнять конкурентные условия для российских производителей.

Ранее в Минфине высказались о повышении пошлин на импортное вино до 50%.