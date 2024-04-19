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В России повысили пошлины на алкогольную продукцию из недружественных стран

Правительство повысило пошлины на пиво и вино из недружественных стран

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Shutterstock

Кабинет министров Российской Федерации повысил ставки на таможенные пошлины на ввозимую алкогольную продукцию из недружественных стран. Пошлины на пиво повысились с €0,04 до €0,1, также выросли пошлины на игристые и обычные вина, вермут. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В публикации отмечается, что пошлины на вермут, игристые и обычные вина из недружественных стран поднялись на 20%, но не менее $1,5 за литр. В Минпромторге считают, что повышение пошлин на пиво не является запретительным и даст возможность выравнять конкурентные условия для российских производителей.

До этого в пресс-службе министерства промышленности и торговли РФ заявили, что кабмин расширил перечень парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии из недружественных стран, облагаемой ввозной пошлиной.

По данным Росстата, за 2023 год производство отечественной парфюмерно-косметической продукции увеличилось на 19%, и составило 2,15 млрд штук.

Ранее Минпромторг РФ предложил повысить пошлины на импортную электронику.

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