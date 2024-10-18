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В Минфине высказались о повышении пошлин на импортное вино до 50%

В Минфине сочли преждевременным повышение пошлин на импортное вино на 50%

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Мария Девахина/РИА «Новости»

На данный момент в повышении пошлин на вино из недружественных стран на 50% нет необходимости, считает заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов. Его слова приводит ТАСС.

Сазанов указал на заметное сокращение поставок импортного вина на российский рынок. Так, по итогам июля — сентября импорт упал практически на 40% по сравнению со вторым кварталом, отметил он.

«Я думаю, что надо продолжать мониторить ситуацию, так как динамика снижения импорта уже четко прослеживается. Преждевременно пока принимать такие резкие меры», — резюмировал представитель Минфина.

Весной Ассоциация виноградарей и виноделов России предлагала повысить пошлины для недружественных стран до 50%, а для стран НАТО — до 200%.

На днях Минпромторг РФ предложил ввести в ресторанах квоту на отечественное вино.

Ранее в России захотели повысить минимальные цены на водку, коньяк и бренди.

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