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Медведев заявил о сохранении всех соцобязательств перед россиянами

Медведев: бюджет сохраняет все соцобязательства перед россиянами в условиях СВО

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Выполнение всех социальных обязательств перед россиянами предусмотрено российским бюджетом, несмотря на рост военных расходов, цели развития страны сохраняются. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

«В российском государственном бюджете сохраняются все социальные обязательства, которые были до начала специальной военной операции, то есть до военных действий», — отметил он.

Зампред Совбеза РФ добавил, что государственный бюджет остается ориентированным на достижение целей развития России, подчеркнув, что в этом социальная цель государства.

20 ноября член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что с 1 января 2025 года будут повышены пенсии как работающих, так и неработающих россиян.

По словам парламентария, страховая пенсия будет повышена на 7,3%. В случае, если это не будет соответствовать уровню инфляции, правительство будет наделено полномочиями по увеличению такой индексации до 1 февраля 2025 года.

Ранее Путин подписал закон о списании долгов по кредитам участников спецоперации.

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