Медведев заявил о сохранении всех соцобязательств перед россиянами

Выполнение всех социальных обязательств перед россиянами предусмотрено российским бюджетом, несмотря на рост военных расходов, цели развития страны сохраняются. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

«В российском государственном бюджете сохраняются все социальные обязательства, которые были до начала специальной военной операции, то есть до военных действий», — отметил он.

Зампред Совбеза РФ добавил, что государственный бюджет остается ориентированным на достижение целей развития России, подчеркнув, что в этом социальная цель государства.

20 ноября член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что с 1 января 2025 года будут повышены пенсии как работающих, так и неработающих россиян.

По словам парламентария, страховая пенсия будет повышена на 7,3%. В случае, если это не будет соответствовать уровню инфляции, правительство будет наделено полномочиями по увеличению такой индексации до 1 февраля 2025 года.

Ранее Путин подписал закон о списании долгов по кредитам участников спецоперации.