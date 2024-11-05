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Белоусов предложил по-новому организовать выплаты раненым участникам СВО

Белоусов поручил разработать нормативные акты для поддержки раненых бойцов СВО

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Максим Блинов/РИА Новости

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил разработать новые документы о выплатах ветеранам спецоперации, которые получившили тяжелые ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Он счел это «вопросом справедливости». По словам главы военного ведомства, размеры выплат должны быть пропорциональны тяжести ранения. Белоусов поручил в кратчайшие сроки разработать необходимый пакет нормативных актов для реализации справедливого и взвешенного подхода к выплатам военнослужащим. Об этом шла речь на встрече министра и статс-секретаря — замминистра РФ Анны Цивилевой.

Белоусов напомнил, что президент России поручил детально разобраться с вопросом социальной поддержки участников СВО, получивших увечья на фронте.

По словам Цивилевой, сейчас «финансово приравниваются» и незначительные ранения и травмы, которые повлекли за собой ампутацию.

В конце октября президент РФ Владимир Путин рассказал, что после своей встречи с инвалидами-колясочниками получившими увечья в ходе боевых действий, лично попросил проверить условия их жизни.

Ранее в российском городе в три раза увеличили выплату для заключивших контракт в зоне СВО.

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