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В Раде призвали не ждать санкций против России «как появления нового iPhone»

Спикер Рады Стефанчук призвал усилить санкции против РФ и использовать ее активы

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Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук во время международной конференции по продовольственной безопасности в Киеве заявил, что в конфликте с Россией речь идет о выживании Украины. Его выступление транслировал телеканал «Мы — Украина».

«Санкционное давление на Россию должно быть существенно усилено, оно должно стать полным — без каких-либо лазеек. Мы не можем ждать следующий санкционный пакет как появления нового iPhone», — сказал Стефанчук.

Он добавил, что замороженные активы РФ нужно использовать для того, чтобы компенсировать Украине ущерб от военных действий.

«Пришло время выставить [президенту России Владимиру] Путину счет..., и он должен начать его платить», — заявил спикер Рады.

На этой неделе глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что предложил странам ЕС потратить большую часть второго транша Киеву из доходов от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины. Речь идет о транше на военную помощь на сумму €1,9 млрд, который будет доступен весной 2025 года.

Ранее Медведев оценил сроки отмены антироссийских санкций при Трампе.

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