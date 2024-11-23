Медведев оценил сроки отмены антироссийских санкций при Трампе

Избранный президент США Дональд Трамп вряд ли моментально отменит санкции в отношении России после вступления в должность. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Я полагаю, что вряд ли избранный президент, вступивший в должность, сразу поотменяет эти санкции. Тем более, что на ряде санкций вообще-то, по сути, он в известный период настаивал», — сказал политик.

Медведев напомнил, что Трамп планировал ограничить поставки российского газа в Европу, нарастив при этом экспорт энергоресурсов из США. Зампред отметил, сохранение санкций входит в интересы ряда отраслей экономики Штатов, однако их отмена является неотъемлемой частью восстановления сотрудничества между странами.

В этом же интервью Медведев заявил, что Трамп имеет возможность способствовать разрешению конфликта в Украине. Он назвал республиканца «прагматичным человеком».

Ранее Медведев заявил, что в руководстве России нет сумасшедших.