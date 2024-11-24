В России ввели уголовную ответственность за поддельные налоговые документы

В России ввели уголовную ответственность за организацию деятельности, связанной с предоставлением налоговым органам поддельных деклараций и счетов-фактур. Закон подписал президент Владимир Путин, документ размещен на портале правовых актов.

Санкции включают штрафы до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до четырех лет. В случае, если преступление совершено группой лиц или связано с доходами в особо крупном размере, наказание может достигать семи лет лишения свободы и штрафа до 800 тыс. рублей.

Подложными будут признаны документы, содержащие ложные сведения о передаче имущественных прав, выполнении работ, оказании услуг или отгрузке товаров. Закон направлен на борьбу с налоговыми махинациями, которые нарушают фискальную дисциплину и создают ущерб для экономики.

Летом Госдума приняла закон об основных направлениях налоговой политики на 2023-2025 годы. Ключевыми изменениями нового закона в ведомстве назвали продление полномочий правительства по предоставлению отсрочек по уплате налогов и страховых взносов до 2028 года и продление «льготной» ставки пеней до конца 2024 года, ввод льгот по налогу на имущество физических лиц для участников СВО и членов их семей, предоставление повышенного налогового вычета лицам, обеспечивающих недееспособных детей с инвалидностью.

Ранее стало известно, какие налоговые вычеты чаще всего оформляют россияне.