Стало известно, какие налоговые вычеты чаще всего оформляют россияне

Почти половина россиян получала возврат налога, чаще всего — на имущество, лечение или обучение. При этом три четверти опрошенных, которые пользовались такой льготой, считают нужным увеличить лимит по инвестиционному налоговому вычету. Это показало исследование СберНПФ и сервиса «Работа.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

47% опрошенных россиян оформляли налоговый вычет. Из них почти четверть (22%) делали это несколько раз, 13% — один раз, а 12% — на постоянной основе. 29% респондентов заявили, что у них не было необходимости в оформлении вычетов. Еще для 15% процедура оказалась слишком сложной, а 9% не слышали о такой возможности.

Самый популярный налоговый вычет — на покупку недвижимости, этот вариант отметили 45% респондентов, которые пользовались льготой. 34% голосов набрали лечение и покупка медикаментов, 24% — обучение, 14% — вычет на себя или детей.

5% выделили операции с ценными бумагами, по 3% выбрали спорт и фитнес и страхование жизни, а по 2% оформляли налоговые вычеты на пенсионные договоры и работу по ГПХ, ИП и пр. 1% воспользовались такой льготой при участии в благотворительности.

«Россияне активно используют налоговые вычеты с учетом актуальных для них жизненных ситуаций, причем инвестиционный вычет попал в пятерку самых популярных. Большинство (78%) респондентов, которые получали такую льготу, хотели бы увеличить лимит по ней. 45% назвали комфортным порог в 800 тыс. рублей, 33% — в 1,2 млн рублей. Такие пожелания отчасти обоснованы, ведь текущий лимит в 400 тыс. рублей установили почти 10 лет назад и с тех пор не пересматривали. Кроме того, сегодня он распространяется на несколько инструментов — программу долгосрочных сбережений, ИИС и договоры негосударственного пенсионного обеспечения. Благодаря увеличению действующего лимита россияне смогут более гибко и эффективно планировать свои долгосрочные вложения», — прокомментировал Александр Зарецкий, генеральный директор СберНПФ.

22% респондентов достаточно текущего лимита в 400 тыс. рублей.

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