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Госдума приняла закон о налоговой политике на три года

Госдума РФ приняла закон об основных направлениях налоговой политики на три года

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Максим Блинов/РИА Новости

Государственная дума РФ приняла закон об основных направлениях налоговой политики на 2023-2025 годы. Об этом сообщило министерство финансов РФ в своем Telegram-канале.

Ключевыми изменениями нового закона в ведомстве назвали продление полномочий правительства РФ по предоставлению отсрочек по уплате налогов и страховых взносов до 2028 года и продление «льготной» ставки пеней до конца 2024 года, ввод льгот по налогу на имущество физических лиц для участников СВО и членов их семей, предоставление повышенного налогового вычета лицам, обеспечивающих недееспособных детей с инвалидностью.

Также будет продлено действие нулевой ставки НДС (налога на добавочную стоимость) на перелеты из аэропортов ДФО, Крыма, Севастополя, и ставка НДС 10 % через аэропорты Московского авиаузла, а также освобождение от НДС услуг и операций, связанных с работой машин скорой помощи и передачей благотворительными фондами имущества образовательным организациям для детей, включая сирот и инвалидов.

Кроме того, были внесены ряд уточнений по налогообложению прибыли, скорректированы схемы взимания рентных налогов и введены упрощения в части специальных налоговых режимов.

До этого Государственная дума приняла закон, защищающий выплаты за участие в СВО от списания.

Ранее стало известно, какие налоговые вычеты чаще всего оформляют россияне.

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