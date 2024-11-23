Путин подписал закон о лимитировании выдачи ипотеки физлицам

С 1 апреля 2025 года Центральный банк России сможет устанавливать макропруденциальные лимиты (МПЛ) по ипотечным и автомобильным кредитам (займам), предоставляемым гражданам. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В первоначальной редакции закона, которая прошла первое чтение в феврале, Центробанку предоставлялось право устанавливать МПЛ исключительно в отношении ипотечных кредитов (займов) физических лиц, за исключением кредитов, обеспеченных ипотекой воздушных и морских судов, а также судов внутреннего плавания. За это время обеспокоенность регулятора вызвали и автокредиты, число которых начало увеличиваться в том числе и за счет ослабления банками стандартов кредитования. Поэтому в ходе второго чтения 11 ноября Государственная дума поддержала поправку, позволяющую регулятору устанавливать МПЛ и по кредитам (займам) физлиц под залог автомототранспортного средства.

Как говорится в пояснительной записке к документу, изменения позволят снизить закредитованность россиян и предотвратить накопление рисков кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО) за счет ограничения возможности предоставления рискованных ипотечных кредитов (займов).

Ранее Путин поручил заморозить ставку 2% по Дальневосточной ипотеке до 2030 года.